Nuvole e condizioni di variabilità sino a mercoledì

La perturbazione che ha attraversato la Liguria durante il fine settimana, portando nuvole e pioggia, continua a scorrere sulla nostra regione portando condizioni di estrema variabilità che dovrebbero persistere almeno sino a mercoledì

Queste le previsioni meteo per le prossime ore del centro Limet Liguria:

Lunedì 20 maggio 2019

Al mattino cielo in gran parte molto nuvoloso o coperto con qualche piogggia, più frequente sul centro-levante. Nel corso della giornata attenuazione delle precipitazioni, con fenomeni generalmente meno probabili e per lo più concentrati nelle zone interne del medio levante, qualche schiarita si potrà invece affacciare sull’Imperiese.

Venti: Generalmente moderati da sud-est, Mari mossi, temperature pressochè stazionarie.

Costa min: +11/+14°C, max: +14/+18°C

Interno min: +6°C/+10°C, max: +10/+14°C

Martedì 21 maggio 2019

Nuvolosità diffusa. Non si esclude qualche debole piovasco su centro-levante, ma si tratterà di fenomeni circoscritti, comunque più probabili al mattino. In giornata maggiore variabilità con qualche schiarita, più ampia sull’Imperiese. Evoluzione da confermare.

Venti: Da sud est moderati.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: In lieve aumento nei valori massimi.

Tendenza per mercoledì 22 maggio 2019

Prosegue un regime di spiccata variabilità e locali note instabili.