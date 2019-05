Ospedale San Martino, guasto a un macchinario: niente radioterapia fino a mercoledì

Genova – Un guasto a un macchinario impiegato nella radioterapia dell’ospedale San Martino di Genova ha costretto al rinvio di quarantadue sedute di radioterapia.

Ne da notizia lo stesso ospedale, attraverso la Direzione Sanitaria.

Dall’ospedale spiegano che un guasto ha interessato uno degli apparecchi utilizzati nel reparto di Radioterapia Oncologica, l’ex IST. Per questo sedici sedute odierne sono state rinviate e altre ventisei, in programma per domani, sono state spostate.

La strumentazione tornerà a essere completamente operativa a partire da mercoledì e tutti i trattamenti saranno recuperati entro lunedì.

La Direzione Sanitaria fa sapere anche che lo strumento in questione rientra nel piano di rinnovo del parco apparecchiature che verranno sostituite, secondo il programma, entro la fine di quest’anno.