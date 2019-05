Pontedecimo – Vandali nella scuola materna Fantasia

Genova – Brutta sorpresa, questa mattina, per i bambini e gli insegnanti della scuola materna “Fantasia” di Pontedecimo, in ValPolcevera. Al loro arrivo nella scuola bidelli ed insegnanti hanno trovato tutto in disordine e hanno verificato che ignoti si erano intrufolati all’interno dell’edificio causando danni e rubando materiale educativo ma anche giochi e alcuni oggetti di poco valore.

L’allarme è scattato e sono state chiamate le forze dell’ordine ma è soprattutto per i bambini il danno maggiore poiché, questa mattina, al loro rientro a scuola, i bambini non troveranno i loro giochi e alcune aule danneggiate.

In corso le indagini delle forze dell’ordine.