Traffico già difficile a Genova

Genova – Un inizio decisamente in salita, questa mattina, per il traffico genovese. Rallentamenti e code vengono segnalati in viale Brigata Bisagno e lungo l’asse via Cadorna – piazza delle Americhe e su quello che da ponente conduce al centro per via Guido Rossa e lungomare Canepa, a Sampierdarena, dove sono in atto i blocchi dei lavoratori del Porto che protestano contro l’arrivo della nave carica di armi Bahri Yandu, diretta in Arabia Saudita con il suo carico di morte.

Disagi anche per la di via Perlasca nel tratto tra sottopasso ponte Mons.Romero e via Campi e di corso Perrone nel tratto via Perini e via Borzoli.

