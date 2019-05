AMT – Consegnati i primi due bus elettrici

Genova – AMT verso la svolta elettrica.

Due nuovi autobus elettrici Rampini sono stati consegnati nei giorni scorsi alla rimessa Mangini, alla Foce, che diventa così il primo polo elettrico del trasporto pubblico genovese.

I nuovi mezzi Rampini, modello Alè EL E80, sono bus da 7,8 metri, full electric, con 45 posti totali di cui 10 a sedere; sono dotati di pianale ribassato, pedana per l’accesso delle persone in carrozzella, porta centrale scorrevole, impianto di climatizzazione e telecamere per la videosorveglianza a bordo.

I veicoli sono completamenti elettrici ed hanno batterie a bordo per un totale di 180 kWh con sistema di ricarica notturna in rimessa (over night charging).

I due bus elettrici saranno in servizio a partire da metà giugno, con l’entrata in vigore dell’orario estivo, sulla linea 518 interna all’ospedale di San Martino. Le prossime settimane saranno dedicate ad ulteriori sperimentazioni interne ed alla formazione del personale, chiamato a prendere confidenza con le caratteristiche di guida del nuovo bus elettrico.

I due nuovi mezzi sono dotati di livrea bianca e rossa, livrea che caratterizzerà tutti i mezzi elettrici.

Questo primo lotto di autobus full electric, in totale 10 nuovi mezzi, rappresenta un importante passo nello sviluppo dell’offerta elettrica di AMT che sarà ulteriormente presto rafforzata dall’acquisto di altri 24 bus elettrici, in cui bandi di gara sono in pubblicazione in questi giorni.