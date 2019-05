Costa Crociere assume 300 persone: ecco come candidarsi

Genova – Opportunità di lavoro in Costa Crociere: la compagnia di navigazione ha annunciato di essere alla ricerca di personale da inserire all’interno del proprio organico, in vista dell’aggiunta di tre nuove navi: Costa Smeralda, Costa Firenze e una gemella di Costa Smeralda. Le figure ricercate sono relative all’area ospitalità delle navi, come cuochi, pasticceri, animatori, receptionist, fotografi, addetti alle escursioni, DJ.

La ricerca del personale avverrà attraverso due modalità: dieci corsi di formazione gratuita finalizzati all’assunzione e due recruiting day. Questi ultimi si terranno il prossimo 30 maggio e 10 giugno nella sede della compagnia a Genova, in piazza Piccapietra 48, e saranno aperti a tutti coloro che supereranno le selezioni con successo.

Requisiti necessari e indispensabili sono la conoscenza della lingua inglese e la certificazione "Basic Safety Training", a carico dei candidati. Attraverso le due giornate verranno assunte fino a 116 persone, suddivise in questo modo:

15 animatori

15 animatori per bambini

15 addetti alle escursioni a terra

2 maestri di ballo

7 DJ

3 istruttori sportivi

5 fotografi

3 capo pasticcere

10 capo partita pasticcere

15 aiuto pasticcere

I corsi di formazione, invece, sono rivolti a persone disoccupate o inoccupate, anche alla prima esperienza. I posti a disposizione al termine sono 180, e la compagnia si è dichiarata impegnata ad assumere almeno il 60% dei partecipanti che avranno completato il percorso con successo. Due corsi sono già disponibili, con iscrizioni in scadenza il 23 maggio 2019, uno per fotografi e uno per animatori per bambini, con sede a Trieste. Le selezioni per i restanti 8 corsi avranno inizio nei mesi di giugno e luglio. Tra le città ospitanti ci saranno anche Roma e Genova. Le domande di iscrizione e i dettagli sono disponibili sul sito http://career.costacrociere.it/courses/ e su www.accademiamarinamercantile.it .

Gli studenti selezionati svolgeranno la formazione sia in aula sia a bordo delle navi.