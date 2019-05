Fridays for Future, nuovo corteo venerdì mattina

Genova – Torneranno a scioperare per il loro futuro venerdì mattina, 24 maggio, i ragazzi che hanno abbracciato i temi della difesa dell’ambiente di “Fridays For Future”, il movimento apartitico internazionale nato dalla protesta di Greta Thunberg, attivista che da agosto 2018 siede davanti al Parlamento svedese scioperando da scuola, per chiedere alla politica un impegno concrreto per gestire l’​emergenza climatica​ in corso.

Studenti e simpatizzanti del movimento si riuniranno alle 9 nei giardini di Brignole per poi muovere in corteo lungo via XX settembre per raggiungere piazza Matteotti.

In breve tempo l’esempio di Greta è stato seguito da persone di tutto il mondo che hanno iniziato a scioperare scendendo in piazza per chiedere alle politiche mondiali e locali un immediato e concreto impegno per l’ambiente e quindi anche per il nostro futuro, contenendo l’aumento della temperatura media sotto gli 1,5 gradi Celsius, nel rispetto degli accordi di Parigi della Cop21. Secondo il rapporto della​ Commissione Intergovernativa sui Cambiamenti del Clima delle Nazioni Unite

​ (IPCC) questo obiettivo può essere raggiunto solo ​dimezzando le emissioni di CO2 entro il 2030, e azzerando queste entro il 2050​.

“Citando la Costituzione Italiana – scrive il movimento – lo Stato deve tutelare l’ambiente e l’ecosistema, ci appelliamo al Parlamento e al Governo affinché venga dichiarato lo stato di emergenza climatica (Inghilterra e Irlanda hanno già dichiarato nell’ultimo mese). ​Il cambiamento sta arrivando, che lo vogliano o meno e non ci fermeremo finché non ci ascolteranno”.