Genova – Pint of Science, il programma della seconda serata

Genova – Seconda serata di incontri per Pint Of Science, il format di divulgazione scientifica nei pub che ha preso il via ieri sera.

Anche questa sera tre talk in altrettanti pub genovesi per conoscere e discutere di argomenti scientifici.

Ecco il programma per martedì 21 maggio.

DallOrso il Paradiso della Pinsa, via san Bernardo 28, Genova, 16123

Winter in coming: un tuffo nell’affascinante mondo della crioconservazione nella fecondazione assistita

Le tecniche di crioconservazione rappresentano un aspetto cruciale nei trattamenti di riproduzione assistita. Cercheremo di capire come la ricerca scientifica abbia permesso di raggiungere risultati inimmaginabili, consentendo oggi di dare alla luce un bambino da un uovo fecondato anche decenni prima.

Lo speaker: Valerio Pisaturo, biologo con specializzazione in genetica medica, è embriologo senior presso l’Ospedale Evangelico Internazionale di Genova. È inoltre segretario tesoriere della Società italiana di embriologia, riproduzione e ricerca (Sierr), e docente a contratto per la Scuola di specializzazione in genetica medica e per la facoltà di Biotecnologie dell’Università degli Studi di Genova.

Birreria HB, via Gerolamo Boccardo 5 rosso, Genova, Genova, 16121

Costruire le immagini: creare apparati che consentano di vedere a chi non può

Quando prendiamo un oggetto, il nostro cervello ne costruisce un’immagine mentale composta da molteplici sensazioni: il colore, la forma, il peso, la temperatura, la rugosità e la consistenza della superficie. Come impara poi a “mescolare” correttamente tutte queste qualità per comunicarci, in un’unica, sintetica descrizione cosa abbiamo afferrato? E come è possibile riabilitare queste capacità nelle persone con disabilità?

La speaker: Monica Gori, psicologa con un dottorato in tecnologie umanoidi, dirige il laboratorio U-Vip (Unit for visually impaired people), dove ingegneri e neuroscienziati lavorano a stretto contatto per studiare lo sviluppo del bambino e adulto con e senza disabilità. Ha inoltre coordinato il progetto europeo Abbi, all’interno del quale è stato sviluppato un nuovo strumento di supporto ai bambini con problemi di visione, ed il progetto europeo weDraw, che punta a sviluppare tecnologia per l’apprendimento multisensoriale.

A Rumènta, via dei Giustiniani 71r, Genova, 16123

La fisica per l’arte e l’ambiente: il ruolo degli acceleratori di particelle

Anche se sotto gli occhi di tutti, gli effetti dell’aerosol atmosferico (le cosiddette “polveri sottili”) sulla salute umana e sul cambiamento climatico sono ancora poco compresi. Lo studio del patrimonio artistico è da sempre alla base della comprensione della storia della nostra civiltà e il punto di partenza di qualsiasi processo di recupero, salvaguardia e conservazione. La chiacchierata illustrerà le applicazioni, in campo ambientale e dei beni culturali, dei moderni acceleratori di particelle, svelando interessanti quanto inaspettati retroscena.

Lo speaker: Dario Massabò è un ricercatore del Dipartimento di fisica dell’Università di Genova ed è membro del laboratorio di fisica ambientale dove svolge la sua attività di ricerca incentrata sullo studio dell’inquinamento atmosferico e dei beni culturali di interesse storico-artistico. È attualmente docente del corso di fisica medica e biofisica per la laurea in medicina e chirurgia, e del corso di archeometria per la laurea in conservazione dei beni culturali.