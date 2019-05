Ponte Morandi – Movimento 5 Stelle chiede trasparenza sulle aziende appaltatrici ma senza risposte

Genova – Una pagina Internet dove inserire tutti i nomi delle aziende che lavorano alla demolizione e ricostruzione di ponte Morandi, comprese le sub-appaltatrici. E’ la proposta, rimasta lettera morta, del Movimento 5 Stelle in Comune. La richiesta, sotto forma di ordine del giorno, è stata presentata dal M5S per la massima trasparenza sugli appalti e per consentire a chiunque di verificare ogni nome e titolo delle aziende.

“Oggi – segnala Luca Pirondini, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Comune – il gruppo consiliare ha presentato un ordine del girono affinchè le aziende che collaborano alla demolizione e riscostruzione di Ponte Morandi, comprese quelle in subappalto, vengano rese pubbliche sul sito Commissariale e che venga riattivato il protocollo firmato con Anac (Autorità nazionale anticorruzione). Nessuno della maggioranza ha firmato il documento durante la riunione dei capigruppo ed il documento non è stato quindi discusso in Aula”.

“Eravamo certi che questo documento sarebbe stato votato senza se e senza ma – spiegano al Movimento 5 Stelle – proprio perché aiuta a garantire la massima trasparenza sulle imprese di costruzione che lavorano alla demolizione e ricostruzione del nuovo Ponte autostradale di Genova, mettendoci al sicuro da ogni tipo di dubbio o rischio di infiltrazioni mafiose. Per questo siamo rimasti increduli che nessuno della maggioranza abbia voluto firmarlo oggi, prendendo invece tempo. Ovviamente la prossima settimana lo ripresenteremo e discuteremo in Aula”.