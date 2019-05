Sciopero Alitalia, disagi anche a Genova per voli cancellati

Genova – Sono rilevanti anche all’aeroporto Cristoforo Colombo di genova i disagi per lo sciopero del trasporto aereo che ha fatto incrociare le braccia ai lavoratori di Alitalia, Blue Air e Blu Panorama. Molti gli aerei in arrivo e in partenza dallo scalo genovese che sono stati cancellati a partire da questa mattina.

Insieme ai dipendenti delle compagnie aeree, infatti, scioperano anche quelli delle aziende che gestiscono gli aeroporti, la manutenzione e il personale di terra.

Lo sciopero proseguirà per l’intera giornata causando non pochi problemi a chi ha la sfortuna di dover viaggiare oggi.

A far scattare la protesta la situazione di grave incertezza che coinvolge Alitalia e numerose altre compagnie aeree.