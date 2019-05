Festival del Canestrello di Torriglia ritorna il 2 giugno

Torriglia (Genova) – Una giornata interamente dedicata ad uno dei dolci più celebri della Liguria. Il Festival del Canestrelletto ritorna anche quest’anno con tanti golosi appuntamenti domenica 2 giugno nella cittadina di Torriglia.

Giunto ormai alla 21° edizione, la manifestazione rappresenta non solo un ritrovo imperdibile per tutti gli amanti dei dolci e della cucina, ma anche per coloro che desiderano approfondire le tradizioni rurali e artigianali della regione.

Anche per questa edizione i partecipanti potranno scegliere tra un ampio itinerario per le vie del borgo della città in direzione del castello, un pic-nic sui meravigliosi prati del “Parco del Principe” o un tour delle botteghe e delle pasticcerie che preparano il dolce seguendo le indicazioni del Consorzio per la Valorizzazione e Tutela del Canestrelletto di Torriglia.

A partire dalle ore 15 per le strade del paese saranno allestiti numerosi stand che proporranno i loro prodotti, accompagnati dalla musica di tre orchestre: Serena Group in largo Beata Fascia, Giuse e Alessia Band in via Matteotti e Fiorini in via Buranello. Inoltre, per gli amanti dello sport e dell’attività fisica, seguiranno varie attività sportive organizzate dal Coni in collaborazione con il Comune di Torriglia.

Per maggiori informazioni sarà possibile visitare la pagina Facebook ufficiale del Canestrelletto di Torriglia.