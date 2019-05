Meteo Liguria – Niente pioggia ma restano le nuvole

Ancora condizioni di variabilità sulla Liguria per il transito di una debole circolazione depressionaria sul Mar Ligure di ponente. Per i prossimi giorni dovrebbe essere scongiurata la pioggia ma le nuvole resteranno ed a tratti saranno anche compatte.

Queste le previsioni per le prossime ore di Limet Liguria:

Mercoledì 22 maggio 2019

Al mattino cielo molto nuvoloso quasi ovunque, ma senza precipitazioni di rilievo. Già a partire dalla tarda mattinata si faranno largo le prime schiarite lungo la costa. Nel corso del pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la fascia costiera. Qualche addensamento nuvoloso più consistente solo sull’appennino. In serata cielo prevalentemente sereno.

Venti: deboli provenienti dai quadranti meridionali, più tesi nelle zone interne di Genova e Savona.

Mari: mosso con moto ondoso in calo.

Temperature: stazionarie

Costa min: 11/15°C, max: 16/20°

Interno min: 6°C/11°C, max: 14/18°C

Giovedì 23 maggio 2019

Cielo generalmente parzialmente nuvoloso. Più nubi al mattino, ma in un contesto comunque asciutto.

Venti: deboli variabili.

Mare poco mosso.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento.

Tendenza per venerdì 24 maggio 2019

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della regione. Assenza di fenomeni significativi. L’evoluzione è da confermare nel dettaglio