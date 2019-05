Nervi – Tagliati pini marittimi per far posto alla Coop, le proteste dei residenti

Genova – Pini marittimi protetti, abbattuti per far posto al nascente supermercato Coop. Sta scatenando forti proteste l’intervento di una ditta all’interno dell’area dell’ex edificio Inps e che ha provveduto ad abbattere alcuni maestosi alberi che sono sempre stati nel giardino “a memoria d’uomo”.

Alberi sani e senza alcun problema apparente che sono stati tagliati e fatti a pezzi tra le proteste dei residenti della zona che non si aspettavano un intervento tanto invasivo.

In poche ore sono state distrutte le vite di organismi cresciuti per decenni in via del Commercio e che era stato garantito dovessero restare al loro posto.

La protesta corre sui social e sono in molti a puntare il dito contro il nascente Supermercato e chi avrebbe dovuto salvaguardare il prezioso patrimonio verde della zona.