Nomadi, il nuovo disco “Milleanni” in uscita il 31 maggio

Milano – Un nuovo disco per i Nomadi. Il 31 maggio esce “Milleanni”, il nuovo progetto discografico della storica band italiana.

Il disco sarà disponibile già a a partire da oggi mercoledì 22 maggio in preorder in edizione limitata in formato cd e vinile.

Il nuovo lavoro del gruppo rappresenta in tutto e per tutto un concept album: il disco infatti contiene ben undici canzoni, tutte legate da un filo conduttore, che trattano temi di attualità e della realtà che stiamo vivendo al giorno d’oggi.

Vera punta di diamante del disco è senza dubbio la canzone “Ma Noi No”, che viene riproposta in un’inedita versione cantata da Augusto Daolio risalente ad un provino del 1989 che differisce per una parte del testo rispetto a quella ufficiale del 1992.

Il disco contiene due brani inediti: “Milleanni”, il singolo di lancio dell’album già disponibile su YouTube sul canale ufficiale dei Nomadi e “L’Orizzonte di Damasco”.

Questa la tracklist completa di “Milleanni”:

Milleanni

Non avrai

Con me o contro di me

L’orizzonte di Damasco

La storia

Bianchi e neri

Rubano le fate

Noi

Mamma giustizia

Ma noi no (versione inedita, cantata da Augusto Daolio nel 1989)

Il paese (strumentale)

Per maggiori informazioni sarà possibile visitare il sito ufficiale della band.