Design Week Genova, l’avanguardia nel cuore del centro storico

Genova – Prende il via oggi la Design Week Genova, un evento che vede le eccellenze del design riunirsi per portare le avanguardie nazionali e internazionali all’interno del centro storico genovese.

Un evento che diventa un punto di incontro tra l’evoluzione del design e il centro storico della Superba, caratterizzato da una ricchezza in continua scoperta.

E proprio nel centro storico la Design Week avrà il suo punto di riferimento con piazza dei Giustiniano fulcro della manifestazione.

Il programma coinvolge sessanta tra designer e aziende, distribuiti su oltre cinquanta location, e un calendario di quarantasei eventi collaterali tra mostre, concerti e conferenze.

La Design Week è stata realizzata dall’associazione DiDe – Distretto del Design Genova, con il patrocinio di Regione Liguria, COmune di Genova, Municipio 1 Centro-Est, Camera di Commercio e Confcommercio con la collaborazione dell’ordine e della Fondazione degli Architetti e del Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova.

Elisabetta Rossetti, presidente del Distretto del Design, racconta: “Dopo le prove generali di novembre, è con profonda soddisfazione che annunciamo la prima Design Week di Genova che, per cinque giorni all’anno, colora la parte più antica del Centro Storico della Superba con esposizioni, eventi e aperture straordinarie”.

Da oggi fino al 27 maggio le eccellenze locali del design si uniranno per portare l’avanguardia all’ombra della Lanterna: sessanta realtà e cinquantuno location con sedici atri di palazzi storici di cui tredici appartenenti al circuito dei Rolli.

“Commercio e artigianato – aggiunge Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercioo di Genova – hanno dato in passato un contributo determinante per rigenerare parti importanti del centro storico di Genova. Con il sostegno a questa nuova iniziativa, la Camera di Commercio scommette sulla contaminazione fra arte, moda e design per rilanciare una porzione preziosa della città antica, poco conosciuta ai turisti e spesso, purtroppo, anche ai genovesi. Puntando i riflettori su una zona circoscritta, ci auguriamo di innescare un circolo virtuoso che porti bellezza, accoglienza, cura e qualità in zone sempre più ampie del nostro centro storico”.

Tre percorsi alla scoperta della Genova antica, identificati da bandierine e bolle rosse, blu e gialle, accompagneranno i visitatori alla scoperta della città.

Paola Bordilli, assessore al Commercio, Turismo e Artigianato del Comune di Genova ha aggiunto: “Come Assessorato ho voluto fortememente appoggiare e sostenere questo progetto importante non solo per il centro storico ma per l’intera città. Una esposizione diffusa atta a valorizzare il passato e il futuro che si snoda attraverso via dei Giustiniani in una logica di distretto commerciale cittadino su cui come amministrazione lavoriamo e lavoreremo diffusamente. Stiamo lavorando per la riqualificazione di tutto il centro storico e iniziative come questa sono un tassello fondamentale nell’azione comune”.

A completare ulteriormente la già ricca proposta per i cinque giorni di Design Week ci sono gli eventi collaterali.

Un ricco calendario con quarantasei tra conferenze, mostre, incontri, show cooking, passeggiate e concerti.

“La zona di piazza Giustiniani – conclude Elisabetta Rossetti – ha una storia di creatività incantevole e, purtroppo, quasi dimenticata: fino al secolo scorso era proprio l’area dei falegnami e mobilieri. Design Week Genova vuole tramandare e innovare questa tradizione, cercando di coinvolgere sempre più realtà possibili”.

Ecco i partecipanti alla Design Week Genova 2019.

38 designer : Dorino Massucco, Moltomeno.Design, Bcc, Superfluoo, Arredamenti Carbone, Chiara Breschi, Giusy Chiolo, Enter Studio, Marco Fiorentino, Neostudio, Ines Paderni, Progettotre, Riviera Design, Cole Saucier, Chiara Viale, Fieno Design District, E. Ferrari, A. Gambardella, R. Chioni, Crosetti Arredamenti, I Solitari_ Collareta dal 1881, Benedetta Mori Ubaldini, Ambo, Niccolò Pizzorno, Lorenzo Merani, Chiara Scaldaferri, My Pixxels, Johanna Wahl, Luca Carrà, Luigi Bonomi, Valia Galdi e Renata Minetto, Antonietta Romanengo, Orion – Drina A12, P.I.A. Perrotta Iberto Architetti, Fabio Ficicchia, Radice comune, Davide Masi, Antonio Petracca.

I Punti espositivi:

16 atri di palazzi storici , di cui 13 nel circuito dei Rolli: Palazzo Saluzzo Granello, Palazzo Giustiniani, Palazzo Giustiniani Denegri, Palazzo Basadonne Ferretto, Palazzo Airoli Franzoni, Palazzo Fieschi Crosa di Vergagni, Palazzo Spinola Serra, Palazzo Sopranis Lomellini Peirano, Palazzo Rocca Magistrato di Misericordia, Palazzo Aquarone Pieri, Palazzo Salvago Rappallini Cereseto, Palazzo Salvago Cicala Olcese, Palazzo Sauli Morando Schiaffino, Palazzo Durazzo Ferro, Palazzo Cattaneo e Palazzo Garibaldi Speroni.

4 piazze del Centro Storico : piazza dei Giustiniani, piazza Sauli, piazza San Bernardo e piazza Grillo Cattaneo.

: piazza dei Giustiniani, piazza Sauli, piazza San Bernardo e piazza Grillo Cattaneo. 27 realtà commerciali in attività : Il Salotto, Magì, Spazio72, Il Vicolo, Il Perigeo, Progetti arredamenti (via San Lorenzo 21), 2M – Due Emme, Spazio Giustiniani – Pianca, Forma Designer Makers – KitchenAid – Sideform, Gaggenau – The Cut Kitchen, Progetti arredamenti (via Chiabrera 33r), dAD Dipartimento di Architettura e Design, Divulgarti, Moro Tattoo, Radice Comune, Torielli, P.I.A. – Perotta Iberto Architetti, Urbam, Laboratorio Commestibile, Bar Paradise, TQ, Ge camicie, My Pixxels, Caffarena, Sidoti, Paccottiglia e Pepita.

4 realtà commerciali chiuse: in via dei Giustiniani 23/27r, via dei Giustiniani 19, via di Canneto il Lungo 40r e in via di Canneto il Lungo 29r.

I percorsi nel centro storico di Genova:

Il percorso rosso guida i partecipanti tra piazza dei Giustiniani e via Chiabrera.

Il percorso blu comincia e termina da via dei Giustiniani, percorrendo piazza Sauli e via Canneto il Lungo.

comincia e termina da via dei Giustiniani, percorrendo piazza Sauli e via Canneto il Lungo. Il percorso giallo prende il via da piazza San Bernardo, per poi continuare in via San Bernardo, piazza Grillo Cattaneo, piazza Cattaneo, piazza San Giorgio, via Canneto il Lungo, via San Lorenzo e Salita Pollaiuoli.