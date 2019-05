Genova – Una vera e propria “retata” per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale quella organizzata ieri dalla polizia locale, in occasione della tradizionale Fiera di Santa Rita, in via della Consolazione.

Gli agenti dell’ottavo distretto di Polizia Locale hanno effettuato un controllo contro la vendita abusiva di fiori e hanno trovato ben 341 rose a stelo lungo che i commercianti abusivi avevano lasciato a terra e su banchetti improvvisati per sfuggire ai controlli.