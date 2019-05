Genova – Bar Mangini danneggiato dai lacrimogeni in piazza Corvetto

Genova – I lacrimogeni lanciati dalle forze dell’ordine contro i manifestanti in piazza Corvetto hanno fatto una “vittima” illustre: la vetrina del bar Mangini, all’angolo con via Roma.

Uno degli ordigni lanciati per disperdere i manifestanti che “premevano” per raggiungere piazza Marsala, dove si teneva il comizio di Casa Pound, ha colpito per errore la parte superiore dell’insegna, mandandola in frantumi.

