Giornata mondiale dell’Ape – Un doppio incontro tra matematica e biodiversità

Genova – Un doppio incontro tra la biodiversità e la matematica per comprendere il mondo delle api.

E’ la proposta dell’associazione di divulgazione scientifica Zeus che, in collaborazione con Alpamiele e The Honey Bar, ha organizzato un aperitivo scientifico in occasione della Giornata Mondiale dell’Ape.

Due saranno i relatori dell’incontro: Alfonso Lucifredi, giornalista e naturalista scientifico, e Valerio Parodi, dottorando in intelligenza artificiale.

Lucifredi racconterà la storia di un bombo, scomparso dal Regno Unito e reintrodotto da popolazioni sopravvissute in Nuova Zelanda. Una vicenda che è stata discussa molto, soprattutto in Inghilterra, e che evidenzia la fragilità degli insetti impollinatori, minacciati nella loro sopravvivenza.

Parodi, invece, racconterà della relazione tra la matematica e le api partendo dall’esagono delle celle degli alveari.

Appuntamento dunque per oggi, giovedì 23 maggio, alle ore 18.30 al The Honey Bar di Salita del Prione.