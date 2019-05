Grave incidente a Dego, ragazzino di 14 anni trasferito al Gaslini in elicottero

Dego (Savona) – E’ stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Gaslini di Genova, il ragazzo di 14 anni coinvolto questo pomeriggio in un brutto incidente stradale a Dego, nell’entroterra di Savona e che ha visto coinvolte un’auto ed una moto.

L’incidente è avvenuto per cause ancora in via di accertamento attorno alle 14 e all’arrivo dell’ambulanza del 118 il personale ha deciso di chiedere l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco “Drago” per un trasferimento urgente del ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini di Genova.

Il velivolo ha caricato la barella con il ragazzo stabilizzato e si è alzato in volo alla massima velocità per il trasporto urgente.

In corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.