San Fruttuoso, sgomberati dodici alloggi pubblici

Genova – Ennesimo intervento della Polizia Locale per liberare alcuni appartamenti occupati abusivamente.

E’ accaduto lunedì 20 maggio in via Berghini e via Malfante, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

Gli agenti intervenuti hanno recuperato dodici alloggi pubblici, chiusi tramite lastratura metallica in attesa del ripristino da parte di Arte.

Nell’operazione, tre persone sono state denunciate per occupazione abusiva, una anche per furto di energia.

Allacci abusivi alla rete elettrica sono stati trovati in altri due alloggi, privi di occupanti. Qui il collegamento è stato rimosso prima della chiusura dell’alloggio.