Scoperta officina abusiva in Valpolcevera

Genova – Una officina abusiva è stata scoperta dagli agenti della Polizia Locale nel corso di una operazione avvenuta martedì 21 maggio.

Gli uomini del reparto Giudiziaria e Ambiente, giunti in lungo Polcevera per restituire alla pubblica amministrazione cinque alloggi precedentemente confiscati per occupazione abusiva, hanno notato una zona in cui si trovavano diversi veicoli o parti di essi.

All’interno dell’area erano presenti anche numerose parti e rifiuti di provenienza automobilistica e attrezzature per l’uso meccanico tali da evidenziare un’attività di riparazione auto sulla pubblica via senza le necessarie autorizzazioni.

L’ispezione dei veicoli trovati sul posto, privi di copertura assicurativa, ha permesso di rinvenire una targa prova, da cui è stato possibile risalire a una persona le cui responsabilità sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

L’intera area è stata sequestrata e affidata in giudiziale custiodia alla direzione patrimonio e demanio.