Traffico a rischio ko a Genova per cortei e comizi

Genova – Giornata fortemente a rischio, quella di oggi, per il traffico cittadino a causa dello sciopero con corteo, questa mattina, dei portuali che protestano per il mancato rinnovo del contratto nazionale e per il corteo antifascista che “accoglierà” il comizio di Casa Pound in piazza Marsala, in pieno centro cittadino, previsto per le 18.

Si comincia questa mattina, intorno alle 10, con la manifestazione dei lavoratori del porto di Genova che partiranno da ponte Etiopia e, in corteo, raggiungeranno palazzo San Giorgio, sede dell’autorità portuale. Uno sciopero con corteo per protestare contro il ritardo nel rinnovo del contratto nazionale di lavoro ma anche per l’apparente disinteresse delle istituzioni e delle parti datoriali a trovare un accordo.

I portuali si riuniranno davanti ai varchi portuali di via Lungomare Canepa, nel ponente genovese, e poi muoveranno verso il centro bloccando di fatto uno degli assi viari più importanti della città.

Sono ovviamente previste code e rallentamenti.

Si prosegue poi questo pomeriggio, nel centro cittadino, a causa della manifestazione anti-fascista che tenterà di cingere d’assedio piazza Marsala, in zona Corvetto, dove è previsto il raduno dei militanti di Casa Pound e di Forza Nuova e di tutte le associazioni e movimenti dell’ultra destra.

Un comizio che è stato autorizzato nonostante i rischi per l’ordine pubblico – rivendicando la libertà di opinione – e che ha ha richiamato alla mobilitazione gran parte dei movimenti antifascisti che si daranno appuntamento in centro città per cercare di convergere in una contro-manifestazione, verso piazza Marsala.

Il tentativo di tenere separati i due “fronti” metterà a dura prova le forze dell’ordine e il traffico cittadino con blocchi in diverse zone del centro.