Human, lo spettacolo a favore di “Momenti di sollievo per AMaRLO”

Genova – Andrà in scena questa sera all’auditorium del Centro Civico Buranello di via Nicolò Daste a Sampierdarena, lo spettacolo #HUMAN, realizzato dagli allievi della compagnia GDS Dance Company Italia Balletto di Genova con la regia e coreografia di Ciro Verosa.

Lo spettacolo sarà l’occasione per far conoscere le attività dell’associazione Maruzza Regione Liguria Onlus e per Momenti di Sollievo, progetto dell’associazione insieme alla Fondazione Maruzza Lefebre D’Ovidio Onlus per sensibilizzare sull’importanza delle cure palliative e il valore dell’assistenza domiciliare e in Hospice.

A proposito dello spettacolo, il regista ha spiegato: “#HUMAN nasce dal pensiero circa il significato di questo aggettivo. La parola ‘umanità’ non è altro che la condizione umana soprattutto in riferimento alle caratteristiche che questa si porta dietro: fragilità debolezza, imperfezione.

Ma l’umanità è soprattutto un sentimento che sottende alla solidarietà reciproca e alla comprensione. L’umanità, come tutti i sentimenti, si può sviluppare con l’educazione.

E’ fondamentale che tutti, oggi, sappiano davvero ‘essere umani’.

E’ importante imparare ad abbandonare un concetto di società basata sulla competizione che aliena i singoli, rendendo le persone vulnerabili”.

Lo spettacolo sarà dunque l’occasione per vedere rappresentata, attraverso la danza contemporanea, l’umanità che i giovani allievi sognano per il loro futuro.

Nella giornata di ieri, in concomitanza con la prossima Giornata Nazionale del Sollievo del 26 maggio, Sonia Viale, vicepresidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, ha partecipato alla presentazione del progetto “Momenti di sollievo per AMaRLO”.

L’Associazione Maruzza Onlus, dedita alle cure palliative pediatriche in Liguria, con questo progetto vuole regalare tempo di qualità alle famiglie dei bambini con patologie degenerative e bisogni assistenziali complessi mettendo a disposizione del personale medico infermieristico altamente qualificato anche su indicazione dell’ospedale.

In base alla complessità della situazione assistenziale che i genitori devono fornire, l’Associazione eroga le ore di assistenza necessarie.

A proposito del lavoro svolto dall’associazione, Maria Teresa Castelli, referente di AMaRLO per il progetto Momenti di Sollievo, racconta: “Amarlo è il bellissimo acronimo di Associazione Maruzza Regione Liguria Onlus, un’associazione nata nel febbraio del 2016 e fortemente voluta dalla Fondazione Maruzza la cui missione è sensibilizzare sull’importanza delle cure palliative e il valore dell’assistenza domiciliare e in Hospice. La Fondazione ha aiutato la realizzazione del Guscio dei bimbi regalando all’Ospedale l’intero progetto dell’ Hospice, da qui è sorta l’esigenza di aiutare le famiglie anche al rientro a casa, perché dall’hospice del Gaslini si può rientrare a casa.

E’ nato ‘Momenti di Sollievo’ ideato dalla dott.ssa Emanuela Castellano e dal Dott. Luca Manfredini.

La maggior parte dei bambini, adolescenti o giovani adulti gravemente malati hanno patologie inguaribili e tutta la gestione assistenziale ricade sui genitori spesso compromettendo le dinamiche familiari e sociali e aumentando il rischio di burnout.

La gestione di questi bambini è sempre più difficile, ci sono momenti che non si possono vivere con loro, per le più svariate ragioni, a volte logistiche, a volte climatiche, a volte perché sono contesti in cui non starebbero bene o semplicemente perché i genitori hanno bisogno di un momento di sollievo. Purtroppo non è facile trovare chi è in grado di seguirli.

Il nostro progetto è quindi regalare tempo. Il personale medico infermieristico dell’ospedale, i medici di base o chiunque ne veda la necessità puo segnalarci le famiglie in difficoltà. Dopo una nostra valutazione , in tempi strettissimi, infermiere appositamente formate erogheranno assistenza gratuita a domicilio, ma anche presso l’ ospedale, privilegiando gli orari non canonici come la sera o i weekend, permettendo alle famiglie di staccarsi e garantendo l’assisnteza qualificata di cui i pazienti hanno bisogno”.

Ancora: “A oggi abbiamo 3 infermiere e una decina di pazienti che dopo oggi aumenteranno sicuramente. Grazie alle donazioni di enti pubblici, singoli cittadini e dei nostri sponsor Associazione tutti per Atta e Associazione Sorridi con Pietro che ringraziamo infinitamente, abbiamo fondi per un anno di Assistenza, ma da oggi in poi comincia la raccolta fondi per garantire la continuità del Progetto.

Primo evento sarà domani sera al centro civico buranello con il Patrocinio del Municipio II Genova Centro Ovest che ringraziamo, andrà in scena HUMAN uno spettacolo della GDS Dance Company Italia il cui intero ricavato sarà devoluto al nostro progetto”.

Appuntamento dunque il 24 maggio alle ore 20.30 al Centro Civico Buranello.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare o inviare un messaggio whatsapp ai numeri 347 53 46 091 / 379 10 88 014.