Le Mele Cucina Sociale, il progetto di ristorazione sociale inaugura in salita del Prione

Genova – Inaugurerà oggi, venerdì 24 maggio, alle ore 18.00, il nuovo locale “Le Mele Cucina Sociale”, l’idea nata dall’incontro tra Aggiohouse di Stefano Cannatà, Vico Mele Trattoria Sociale e Fabrizio Nanni, patron di Madeleine, La Lepre e altri locali del centro storico.

Il nuovo ristorante pizzeria nasce proprio dal concetto di condivisione: offrirà pizzxa al metro, anche a domicilio, farinata e altri prodotti andando a dare continuità alla Trattoria Sociale di Vico Mele per quanto riguarda l’offerta culinaria e, soprattutto, per la sensibilità rispetto al sostegno di coloro che vivono nell’indigenza e non solo.

Sarà possibile lasciare il “pasto sospeso”, sulla scia del “caffè sospeso” di Napoli: un pasto pagato da offrire a chi non se lo può permettere.

Come spiega Fabrizio Nanni, la scelta di salita del Prione come location non è una scelta casuale e permetterà al progetto di inserirsi in un contesto vivace e interessante anche se ricco di problematiche: “Sarà da stimolo per la nostra realtà, che intende collaboare con il territorio e con i CIV”.

Stefano Cannatà, della focacceria di San Gottardo, nata dopo la frana di ottobre del 2014 e la perdita della casa e del lavoro da parte del titolare, prosegue: “Ho ricevuto tanto, ora voglio portare avanti questa idea di solidarietà”.

“Quando abbiamo conosciuto Stefano e assaggiato la sua pizza – aggiunge Enrico Martino, chef della Trattoria Sociale – abbiamo pensato che sarebbe stato bello proporre una pizza di qualità oltre alla nostra cucina”.

Andrea Nervi, socio di Enrico, sottolinea l’importante valore sociale del progetto Aggiohouse, che segna la rinascia dopo la perdita della casa, la riconquista della dignità con il lavoro, principi alla base del progetto di “Vico Mele”.

Appuntamento dunque questa sera alle 18.00 dove, ad accompagnare gli assaggi di pizza, farinata e coni di fritti stile vecchia tradizione genovese, ci saranno birre artigianali di selezione genovese e ottimi vini liguri, e della buona musica dal vivo di giovani artisti.

Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative della cucina sociale potete seguire la pagina Facebook all’indirizzo www.facebook.com/ lemelecucinasociale.