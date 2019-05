Settimana nazionale della sclerosi multipla a Genova: tutti gli appuntamenti

Genova – Sette giorni di eventi informativi per conoscere al meglio la sclerosi multipla. Si terrà in tutta Italia a partire da domani sabato 25 maggio la Settimana nazionale della sclerosi multipla. Anche Genova parteciperà al consueto appuntamento organizzato da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, proponendo tanti eventi per parlare e restare informati sulla malattia.

Un’occasione per osservare la SM nei suoi aspetti più nascosti, aggiornandosi sugli ultimi sviluppi della ricerca concreta degli ultimi anni, quella che mette al centro il paziente affetto da sclerosi e che permette non solo una migliore qualità di vita ma anche di gettare le basi per la scoperta delle possibili cure definitive che ad oggi, purtroppo, ancora non esistono.

Si parte nel week end con l’iniziativa nelle piazze italiane e di Genova con le erbe aromatiche di AISM. A fronte di una donazione di 10 euro sarà possibile portare a casa un tris di salvia, rosmarino e timo, sostenendo in maniera concreta il lavoro dell’Associazione.

Si prosegue giovedì 30 maggio con la Giornata Mondiale della sclerosi multipla, che anche quest’anno ha lanciato la campagna #MyInvisibleMS per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’invisibilità della SM e per contrastare i luoghi comuni sulla malattia, aiutando al contempo le persone a fornire un giusto supporto. Sempre nella giornata di giovedì andrà in scena la Finger Run, maratona digitale che sfrutta il meccanismo del gaming per raccogliere fondi per la ricerca. La maratona si svolgerà infatti attraverso un gioco sviluppato da Facebook per AISM nel quale i giocatori conquisteranno centimetri attraverso il movimento delle dita sulla schermo.

Sabato 1 giugno, infine, è in programma un incontro informativo presso la Sala Chierici della Biblioteca Berio, dove verranno proposti numerosi approfondimenti, dibatti e testimonianze sul tema della riabilitazione e dell’attività sportiva.

“Rendere visibile la sclerosi multipla – dichiara Angela Martino, presidente Nazionale di AISM – vuol dire che la SM non sia un ostacolo alla vita di tante persone, ma sia parte della vita stessa: per AISM rappresenta l’impegno a fare in modo che la SM, condizione di vita di tanti giovani e di tante persone, sia una sfida che nessuno deve affrontare da solo, ma tutti insieme. È così che la SM si può vincere davvero, ogni giorno”.