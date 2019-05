Tir in Sopraelevata – Dissuasori mancano all’uscita di Genova Ovest

Genova – Un Tir che esce dal casello di Genova Ovest, a Sampierdarena e finisce per imboccare la rampa che conduce alla strada Sopraelevata che dovrebbe essere “protetta” dai nuovi dissuasori che, in realtà, non sono presenti su quel tratto.

Una situazione paradossale registrata oggi, intorno alle 14, e ripresa da un ufficio che affaccia sul tratto di strada.

Molte le proteste e le perplessità di chi si domanda come vengano realizzati i lavori in questi giorni di emergenza traffico. Chi ha predisposto il piano per la collocazione dei dissuasori avrebbe dovuto sapere che esiste anche la rampa che dal casello arriva alla Sopraelevata.

Una situazione di grave pericolo – la sopraelevata non è stata progettata per il tipo di carico trasportato da un Tir e potrebbe persino “crollare” e il conducente del mezzo, quando si è accorto dell’errore, ha ingranato la retromarcia per cercare di risalire la rampa per poi immettersi correttamente nel traffico.

Una manovra che avrebbe potuto causare un grave incidente.