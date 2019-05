Tornano le nuvole nel fine settimana

Il passaggio di una nuova perturbazione, di scarsa forza, determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo nel fine settimana. Secondo gli esperti Meteo le possibilità di precipitazioni sono piuttosto scarse ma le nuvole guasteranno comunque la festa a chi progettava una scampagnata o una gita fuori porta.

Ecco le previsioni per le prossime ore di Limet Liguria:

Venerdì 24 maggio 2019

Tra la notte e la mattinata presenza di nubi basse anche serrate tra il Genovese di ponente e il Savonese (lato costa). Si tratterà della classica “Maccaja” non foriera di eventi precipitativi; schiarite più ampie su Imperiese, Spezzino e versanti padani in genere. Nel pomeriggio attenuazione parziale delle nubi basse lungo le coste con schiarite più ampie sui rispettivi lati della regione. Qualche rovescio o breve temporale sarà possibile sulle Alpi Liguri e sulle testate di Val Trebbia e Aveto, in fuga veloce verso le pianure del Piemonte e dell’Emilia.

Venti: Deboli o moderati in prevalenza meridionali.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: In aumento le minime, stazionarie le massime

Costa min: 13/16°C, max: 18/20°C

Interno min: 8°C/12°C, max: 14/18°C

Previsioni valide per: sabato 25 maggio 2019

Previsto l’arrivo di di nubi medio-alte anche compatte generate da una depressione sul Mediterraneo. Il sole potrebbe essere visibile come dietro ad un vetro smerigliato, a tratti il cielo sarà invece completamente grigio. Non si prevedono piogge se non qualche isolato rovescio su Alpi Liguri e testate di Trebbia e Aveto.

Venti: Deboli in genere da sud-est, in rotazione a nord est in serata.

Mari: Poco mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Tendenza per domenica 26 maggio 2019

Aumento della nuvolosità nel ponente ligure, specie nell’entroterra, rotazione delle correnti a nord-est e probabile pioggia sui versanti padani e le Alpi Liguri. Velature compatte e assenza di piogge lungo le coste. Per gli aggiornamenti seguire il sito di Limet Liguria