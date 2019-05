Loano, alla Pagoda pomeriggio tra ecologia e natura

Loano (Savona) – Appuntamento all’insegna del rispetto dell’ambiente alla Pagoda di Loano: oggi sabato 25 maggio dalle ore 15 va in scena “Ecologia e natura”, il grande evento dedicato ad adulti e bambini organizzato dall’associazione “Non parto di testa”.

Durante l’incontro i più piccoli avranno la possibilità di testare le numerose particolarità dell’ambiente ed iniziare ad imparare i trucchi per una vita sana e rispettosa del mondo che ci circonda. Gli accompagnatori potranno partecipare ad un laboratorio sul tema della corretta alimentazione con protagonisti dolci senza zucchero e burro.

Durante la giornata sarà inoltre aperto il mercatino del baratto, l’esclusivo spazio di condivisione nel quale ciascun bimbo potrà scambiare con gli altri partecipanti ciò che vorrà, apprendendo il valore e l’importanza del riutilizzo dei materiali.

Terminate le attività, sarà offerta una golosa merenda biologica a tutti i presenti e sarà aperto il torneo di tiro alla fune e corsa coi sacchi per grandi e piccini.

La pagoda è un luogo di aggregazione per le famiglie e in essa sono disponibili spazi dedicati alle diverse fasce di età (da 0 a 14 anni) e anche alle future mamme in stato di gravidanza. Inoltre, presso la struttura si tengono incontri, iniziative ludico-ricreative e momenti di confronto con varie figure professionali come psicologi, ostetriche, pediatri, ginecologi e nutrizionisti, e altre mamme. Per aderire alle iniziative di “Vivere il territorio” occorre essere soci di “Non Parto di Testa”.