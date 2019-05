Meteo Liguria – Spunta il sole tra le nuvole ma lunedì torna la pioggia

Un sistema depressionario in formazione al centro del Mediterraneo porta tempo perturbato specie al centro e al sud. Sulla Liguria tante nubi e qualche pioggia segnatamente nella giornata di lunedi.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Sabato 25 maggio 2019

Al mattino cielo tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso su tutta la regione. Velature diffuse e qualche banco di nubi basse tra il Genovese e il Savonese, lato costa, senza conseguenze. Il sole potrebbe vedersi spesso come dietro un vetro smerigliato. Nel pomeriggio formazione di qualche temporale su Alpi Liguri e sulle testate di Val Trebbia e Aveto, in fuga verso le pianure retrostanti. Sul resto della regione nubi sparse con sole pallido e assenza di fenomeni.

Venti: Deboli o moderati in prevalenza da sud-est, in attenuazione in serata.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie

Costa min: 12/16°C, max: 17/19°C

Interno min: 7°C/12°C, max: 14/17°C

Domenica 26 maggio 2019

La rotazione delle correnti a nord-est determinerà nubi basse compatte lungo tutti i versanti padani, i crinali e sulle Alpi Liguri. In questi settori non si escludono occasionali piogge o rovesci nell’arco della giornata. Lungo le coste tempo asciutto con occhiate di sole alternate ad addensamenti medio-alti, più consistenti sull’estremo levante.

Venti: Moderati da nord o nord-est.

Mari: Stirato sottocosta, mosso al largo.

Temperature: In lieve aumento lungo i settori costieri, in lieve calo nelle aree interne.

Lunedì 27 maggio 2019

Molte nubi e qualche pioggia in rientro da est che interesserà il settore centro-orientale della regione, tempo più asciutto a ponente. Clima ventoso e fresco