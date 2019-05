Elezioni europee, si vota sino alle 23

Genova – Seggi aperti dalle 7 anche in Liguria per le elezioni europee che rinnoveranno il Parlamento europeo. Si potrà votare sino alle 23 di questa sera.

Quasi 51 milioni gli elettori in tutta Italia.

Con il voto di oggi l’Italia sceglierà 76 eurodeputati componenti del Parlamento europeo.

Alla chiusura dei seggi, alle 23, inizierà lo spoglio delle schede partendo da quelle per le europee (si vota anche per il rinnovo delle cariche amministrative di molti comuni).

Anche oggi, giornata di votazione, vige il “silenzio elettorale” anche se una specifica regolamentazione per i Social network non esiste ancora, generando vaste aree “grige”.

Insieme con gli italiani voteranno gli elettori di altri 20 Stati europei. Si è già votato in sette Paesi: Olanda, Gran Bretagna, Irlanda, Repubblica Ceca, Lettonia, Slovacchia, Malta.

Lo spoglio comincerà dopo il voto italiano, per il quale è fissato l’orario più lungo.

Ai seggi sono chiamati oggi in Europa oltre 400.000.000 di aventi diritto: è la più grande

elezione del mondo dopo quella dell’India.