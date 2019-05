Genova – Incendio in un appartamento di via Imperia a Castelletto

Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave, eri sera, in via Imperia, nel quartiere genovese di Castelletto, per l’incendio divampato nella cucina di un appartamento dove vivono due persone.

Le fiamme, improvvise, hanno avvolto la cucina a gas e i due inquilini si sono rifugiati sul terrazzo lanciando grida di aiuto.

Fortunatamente i vicini di casa hanno sentito le invocazioni e hanno subito chiamato il numero unico 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco e un’ambulanza.

I pompieri hanno raggiunto il poggiolo con l’autoscala e hanno messo in salvo i due inquilini facendo loro indossare le maschere ad aria che hanno permesso di uscire dall’appartamento in tutta sicurezza, evitando di respirare il denso fumo che aveva avvolto ogni cosa.

Infine i pompieri hanno spento l’incendio nella cucina e bonificato l’area utilizzando anche le termo-camere, le apparecchiature che consentono di verificare se gli oggetti hanno una determinata temperatura che può indicare la presenza, magari occultata dal fumo, di fiamme in azione.

Le due persone sono state accompagnate in ospedale per accertare le loro condizioni di salute e i vigili del fuoco hanno avviato le prime indagini sull’origine dell’incendio.