Marassi – Incidente in viale Bracelli, davanti ai seggi elettorali

Genova – Incidente stradale, questa mattina, in viale Bracelli, nel quartiere genovese di Marassi, nei pressi dell’ingresso dei seggi elettorali presso la scuola Cambiaso /Fanciulli

Un motociclista a bordo di uno scooter ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e la sezione infortunistica della polizia locale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11,3o e il ferito è stato trasferito in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

In corso i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

