TV – Amici: vince il cantante Alberto

Roma – E’ Il cantante Alberto il vincitore dell’edizione 2019 di Amici, il talent di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Nel confronto finale ha battuto la collega

Giordana (Premio della Critica). Terzo il ballerino cubano Rafael, davanti al collega Vincenzo.

Alberto Urso (anche Premio Tim), tenore di 21 anni nato a Messina, è laureato in canto lirico al Conservatorio di Matera.

Polistrumentista, suona il pianoforte, il sax e la batteria.

In passato aveva già tentato di conquistare per due volte un posto nella scuola di Canale 5.

