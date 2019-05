Arbitro picchiato da 5 persone dipo una partita

Roma – E’ stata aperta un’inchiesta dei carabinieri, a Roma, per la violenta aggressione ad un arbitro avvenuta al termine di una partita di pallone tra la Polisportiva Giovanni castello e il Tormancina, nella periferia ovest della Capitale.

Un arbitro di 27 anni è stato aggredito e picchiato da almeno 5 persone nel campo sportivo Villa dei Massimi.

Il vero e proprio pestaggio è avvenuto a pochi secondi dalla fine del match quando, il direttore di gara, viste le continue proteste dei tifosi del Tormarancia, ha deciso di rientrare anzi tempo negli spogliatoi.

E’ a quel punto che un gruppo di ragazzi, dopo averlo inseguito per alcuni metri, lo ha aggredito con pugni e schiaffi. Il 27enne è stato soccorso e trasportato dall’ospedale San Camillo con 10 giorni di prognosi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Eur che indagano per identificare gli autori dell’aggressione.

