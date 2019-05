Cinghiali ribaltano i bidoni della spazzatura a Quezzi

Genova – Ancora bidoni della spazzatura rovesciati e contenuto sparpagliato per la strada a Quezzi, sulle alture della città. Questa mattina i residenti della zona di via degli Oleandri e vie limitrofe si sono svegliati con il consueto spettacolo di degrado e sporcizia “allestito” molto probabilmente dalla famigliola di cinghiali che ormai staziona nella zona e banchetta tranquillamente con i rifiuti che vengono lasciati accanto ai bidoni o, come in questo caso, procurandoseli con forti testate contro i bidoni che vengono gettati a terra e saccheggiati.

Uno spettacolo che va in scena ormai da settimane ed ogni volta una squadra di netturbini deve salire a Quezzi per ripulire vie e piazze e rimettere a posto i bidoni, con grave perdita di tempo e di denaro pubblico.

I residenti della zona chiedono da tempo che i bidoni vengano assicurati con catene o che venga studiato un espediente che eviti le incursioni dei cinghiali.

“I nostri appelli restano lettera morta – spiegano i residenti – e nonostante le molte richieste non abbiamo nessuna risposta. Anche i netturbini che salgono praticamente ogni giorno ci dicono di aver segnalato la necessità di una soluzione ma non cambia nulla. Evidentemente siamo cittadini di serie B pur pagando tasse molto salate per servizi scadenti”.