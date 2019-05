Elezioni, in Liguria 28 sindaci eletti “senza lo spoglio delle schede”

Genova – Risultavano eletti ancora prima di procedere allo spoglio delle schede elettorali. Sono i 28 sindaci eletti nei paesi dove si è presentata una sola lista e dove l’unico candidato era quello che poi è risultata eletto.

Per un curioso effetto della legge elettorale, infatti, l’unico nemico del candidato sindaco era il “quorum”.

Per essere eletti doveva andare a votare il 50% piu’ 1 degli aventi diritto.

E’ stato raggiunto, ora quei sindaci devono aver ottenuto il 50% di voti validi, altrimenti arriverà il commissario. Ma questa è una possibilità molto remota.

Sono 4 in provincia di Genova, 13 in quella di Imperia e 11 in quella di Savona.

Un discorso a parte merita Pietro Balestra a Villanova d’Albenga, in provincia di Savona: è addirittura in Comune, in maggioranza, da 34 anni e ci starà per

i prossimi cinque. Diventò sindaco nel 1985 per le dimissioni del primo cittadino dell’epoca, fu riconfermato tre volte e poi tornò in sella nel 2014 dopo due mandati da vice.