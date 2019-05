Francesco Renga, “Prima o Poi” il nuovo singolo in uscita venerdì 31 maggio

Milano – Una nuova canzone e concerti speciali in tutta Italia per Francesco Renga. Venerdì 31 maggio esce in radio “Prima o Poi”, il nuovo singolo estratto dall’ottavo disco di inediti del cantante “L’altra metà”.

Renga presenterà al grande pubblico il suo ultimo lavoro discografico stasera lunedì 27 maggio in occasione del concerto che lo vedrà esibirsi nella splendida location dell’Arena di Verona. Il concerto, che sarà poi ripetuto giovedì 13 giugno al Teatro Antico di Taormina, vuole essere un occasione spettacolare e coinvolgente per apprezzare dal vivo l’artista: durante le due serate verranno infatti proposte scalette che mescoleranno sapientemente i suoi nuovi brani alle celebri hit del passato.

“L’Altra metà” è prodotto da Michele Canova Iorfida e si compone di 12 canzoni dalle sonorità e testi contemporanei. Un nuovo capitolo per la carriera e la vita di Renga, sia come uomo che come musicista.

Questa la lista completa delle tracce del nuovo disco:

Aspetto che torni”, “L’unica risposta”, “Bacon”, “Finire anche noi”, “L’odore del caffè”, “Meglio di notte”, “Dentro ogni sbaglio commesso”, “Improvvisamente”, “Sbaglio perfetto”, “Prima o poi”, “L’amore del mostro”, “Oltre”.

Inoltre, Francesco Renga sarà impegnato anche questo autunno sui palchi più prestigiosi d’Italia con il suo “L’altra metà tour”. Queste le date dei concerti:

11 ottobre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

12 ottobre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

14 ottobre – CREMONA – Teatro Ponchielli

15 ottobre – FIRENZE – Teatro Verdi

16 ottobre – FIRENZE – Teatro Verdi

23 ottobre – BERGAMO – Teatro Creberg

24 ottobre – BERGAMO – Teatro Creberg

31 ottobre – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

3 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

4 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

5 novembre – CESENA – Nuovo Teatro Carisport

8 novembre – SANREMO (IM) – Teatro Ariston

12 novembre – GENOVA – Teatro Carlo Felice

15 novembre – ATENA LUCANA (SA) – Gran Teatro Paladianflex

18 novembre – NAPOLI – Teatro Augusteo

19 novembre – NAPOLI – Teatro Augusteo

21 novembre – BARI – Teatro Team

22 novembre – BARI – Teatro Team

23 novembre – CROTONE – Pala Milone

1 dicembre – LUGANO – Pala Congressi

5 dicembre – VARESE – Teatro Openjobmetis

7 dicembre – TRIESTE – Teatro Rossetti

10 dicembre – BOLOGNA – Europauditorium

12 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

13 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

14 dicembre – PARMA – Teatro Regio

17 dicembre – BOLOGNA – Europauditorium

I biglietti sono già disponibili sul sito di TicketOne e presso le ricevitorie abituali.