Incidente in via Albareto a Sestri Ponente, traffico Ko

Genova – Un incidente stradale avvenuto in via Albareto, a Sestri Ponente sta creando pesanti disagi al traffico nel ponente genovese.

Per cause ancora da accertare, molto probabilmente per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, tre auto si sono tamponate, fortunatamente senza gravi feriti.

Il traffico verso ponente subisce forti rallentamenti da via Merano all’imbocco di via Albareto.

Pesanti le conseguenze lungo l’asse che da Ponente porta verso il centro città già reso difficoltoso dalla pioggia che ha spinto molti ad usare l’auto per gli spostamenti.

La polizia municipale cerca di snellire il traffico in attesa dei rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.