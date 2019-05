La Spezia photo maraton, il 9 giugno la maratona arriva in Liguria

La Spezia – Dopo il successo ottenuto a New York, Madrid, Roma, Milano e Firenze, la manifestazione dedicata alla fotografia fa tappa in Liguria. Sabato 9 giugno la città di La Spezia vedrà radurnarsi gli appassionati alle ore 10 in Viale Mazzini, dove dovranno mettere alla prova la propria creatività, seguendo i 9 temi fotografici proposti e un tema video.

Per partecipare a La Spezia Photo Maraton non è necessario essere professionisti: occorre infatti possedere un qualsiasi mezzo fotografico digitale, oltre ovviamente a passione e curiosità. Durante la giornata verranno assegnati 9 temi fotografici per stimolare i partecipanti a cercare punti di vista originali ed elementi inusuali lungo le vie della città; i fotomaratoneti potranno partecipare alla catogoria foto, a quella video o a entrambe, e caricare poi i loro scatti e video entro la mezzanotte del giorno successivo nell’area riservata del sito www.italiaphotomarathon.it/la-spezia/.

La quota di iscrizione è di 15€ e comprende il kit di gara e la maglietta ufficiale dell’evento. Tra i premi in palio workshop, attrezzature fotografiche, buoni acquisto, abbonamenti e tanto altro.

“Una grande maratona per gli occhi attende gli appassionati di fotografia domenica 9 giugno – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – un modo creativo per scoprire e farci scoprire una Spezia inedita e nascosta. Spero che cittadini e magari turisti partecipino numerosi a questo concorso e che i social siano invasi dall’hashtag #LaSpeziaPhotoMarathon e dalle loro foto per promuovere l’immagine della nostra bellissima città da prospettive diverse“.

“La Spezia Photo Marathon rappresenta per noi un’opportunità importante di promozione – spiega l’assessore al Turismo Paolo Asti – Spezia entra in questo prestigioso circuito del quale fanno parte le più belle città del mondo. Abbiamo quindi aderito immediatamente a questa iniziativa che coniuga fotografia e territorio. Un’ ulteriore azione di promozione turistica attraverso le immagini della città che saranno realizzate dai numerosi fotografi che parteciperanno alla maratona fotografica. Siamo curiosi di vedere gli scatti che saranno realizzati che sicuramente ci regaleranno punti di vista originali della nostra bella città.”

La Spezia Photo Marathon è la quarta tappa del Tour 2019 diItalia Photo Marathon (www.italiaphotomarathon.it), che toccherà quest’anno sei città: Genova, Firenze, Roma, La Spezia, Milano e Torino.

Per informazioni: info@italiaphotomarathon.it