Meteo Liguria – Torna la pioggia, maltempo sino a mercoledì

Nuovo passaggio di una perturbazione di origine atlantica sulla nostra regione con nuvole e pioggia che si alterneranno sino a mercoledì con un leggero miglioramento domani, martedì.

Le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Lunedì 27 maggio 2019

Cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione. Qualche pioggia sul settore centro orientale, ma con fenomeni generalmente deboli ed intermittenti sui versanti costieri, mentre precipitazioni più convinte interesseranno le zone interne, specie sui rilievi del levante che affacciano sui versanti padani. Meno probabili e più sporadici i fenomeni sull’Imperiese e generalmente confinati nelle zone interne. Verso sera parziale miglioramento a partire da ponente con qualche apertura e tendenza a cessazione dei fenomeni.

Venti: Moderati o tesi settentrionali

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: Pressoché stazionarie

Costa min: +12/+15°C, max: +16/+18°C

Interno min: +7/+12°C, max: +11/+17°C

Martedì 28 maggio 2019

Al mattino nuvolosità sparsa su tutta la regione con nubi più compatte sul levante e rispettive zone interne dove non si esclude qualche piovasco di poco conto. Schiarite altrove, più ampie su Imperiese. In giornata aperture più convinte su tutta la regione con tempo che si farà in parte soleggiato, specie lungo le coste del centro-ponente. In tarda serata possibile rapido passaggio instabile con temporali in discesa da nord ovest ed in grado di interessare per lo più il centro levante. Evoluzione da confermare.

Venti: Da sud est moderati sul settore centrale, da sud ovest ai lati estremi regionali, generalmente moderati. Tesi da sud ovest al largo.

Mari: Mosso. Molto mosso al largo.

Temperature: In lieve aumento nei valori massimi.

Tendenza per mercoledì 29 maggio 2019

Residua nuvolosità al primo mattino, segnatamente sul levante più orientale. Schiarite altrove. Successivamente soleggiato, in particolare sul lato costiero, ma con lieve instabilità, specie nelle zone interne.