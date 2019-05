Molassana – Ancora cinghiali avvelenati nel greto del Bisagno

Genova – Ancora un cinghiale agonizzante nel Bisagno e ancora sospetti su possibili avvelenamenti e uccisioni arbitrarie degli ungulati. Questa volta le segnalazioni riguardano un grosso cinghiale, forse una mamma con cuccioli, che sarebbe stata avvelenata e giace ormai morente in via Bobbio, di fronte alla AMT.

A notare l’animale in difficoltà alcuni passanti che stanno cercando di allertare i soccorsi ma ci sarebbero difficoltà a individuare chi è demandato ad intervenire.

Non si tratta del primo caso di cinghiale morto nel greto del Bisagno.

Uno dopo l’altro i piccoli cinghialetti nati nelle ultime nidiate sono spariti e ora sembra venuto il “turno” degli adulti.

Nei giorni scorsi sono state individuate alcune carcasse di animali morti, persino immersi nelle acque del torrrente, e in molti hanno puntato il dito contro probabile avvelenamento da parte di ignoti.

Questa mattina l’ennesima segnalazione di un animale morente e la richiesta di aiuto e di intervento di chi deve vigilare sulla possibilità che ci sia qualche male intenzionato che ha preso di mira gli animali.