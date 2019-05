Visite dermatologiche gratuite al San Martino di Genova

Genova – Controlli gratis per prevenire le dermatiti all’Ospedale San Martino di Genova. Arriva anche a Genova venerdì 31 maggio “Dalla parte della tua pelle”, la campagna nazionale di sensibilizzazione sulla dermatite atopica dell’adulto organizzata dalla Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse.

Per l’occasione saranno proposti consulti gratuiti su prenotazione. Verranno così attivate tre postazioni presso la clinica dermatologica della struttura ospedaliera che effettueranno visite dalle ore 14 alle ore 18 con una cadenza di un controllo ogni 20 minuti circa per un totale di 36 pazienti massimo.

La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica non contagiosa che si caratterizza per un prurito intenso e costante, forte secchezza della cute, comparsa di rossore diffuso e vescicole su diverse aree del corpo. La patologia ha un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti. In Italia si registra un’alta incidenza di dermatite atopica negli adulti: l’8,1% degli intervistati ammette di soffrirne, a fronte di una media del 4,9% di altri paesi.

Le visite si potranno prenotare telefonando al numero gratuito 3404279447 da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 15.

La Campagna “Dalla Parte della tua pelle” è promossa da SIDeMaST con il Patrocinio di ADOI (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica) e di ANDEA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) e realizzata grazie al contributo incondizionato di Sanofi Genzyme.