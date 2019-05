Alimenti contraffatti e pericolosi per la salute, maxi sequestro a Genova

Genova – Alimenti contraffatti e pericolosi per la salute sono stati sequestrati dagli agenti della Guardia di Finanza e dagli ispettori dell’Agenzia delle Dogane nel porto di Genova.

All’interno dei container gli uomini delle Fiamme Gialle hanno trovato buste di parmigiano provenienti dalle Filippine, succhi di frutta Bravo prodotti illegalmente in Nord Africa e bottiglie di Schweppes al melograno, confezionate in Egitto, queste ultime in grado di provocare attacchi epilettici.

Come riporta il Secolo XIX, il sequestro fa parte dei rigidissimi controlli messi in atto per tutelare la salute pubblica controllando carichi alimentari sospetti.

Nei giorni scorsi è stato portato a termine uno dei sequestri più importanti.

In fondo a un container, nascoste in scatole di cartone camuffate tra pasta liofilizzata e sugo di dubbia provenienza, sono state ritrovate ottomila buste di parmigiano reggiano contraffatto.

La confezione recava la scritta Made in Italy ma arrivava dalla periferia di Manila.

L’alimento, secondo i periti del Consorzio del Parmigiano Reggiano, si presentava di pessima qualità, prodotto senza il rispetto delle normative igienico sanitarie e falsificato.

Ora il marchio è pronto a costituirsi parte civile nel processo.