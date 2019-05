Marinella di Nervi – Pandolfo (PD): solo promesse e niente fatti

Genova – Ciò che resta dello storico locale “la Marinella”, sulla passeggiata di Nervi, giace ormai da mesi immobile e senza alcun intervento o modifica.

La denuncia è stata presentata nuovamente oggi, da Alberto Pandolfo, consigliere del Partito Democratico, nel corso della riunione del consiglio comunale.

Il consigliere ha presentato un articolo 54 per avere un aggiornamento urgente sul destino della Marinella e il calendario dei lavori.

L’edificio si trova in area demaniale ed è in completo abbandono.

Eppure si trova in una zona a forte attrazione turistica, frequentata dai genovesi e da chi visita la nostra città.

“Il Comune a più riprese ha promesso che i lavori sarebbero terminati entro marzo 2020 – ha spiegato Pandolfo – segnando la rinascita completa del litorale, anch’esso colpito dall’ultima mareggiata Ma i lavori sono in ritardo, tanto da fare pensare che non sarà possibile tenere fede alla scadenza. Spiace constatare che ancora una volta, nonostante i proclami, non si è mosso niente”.