Meteo Liguria – Spunta il sole ma dal pomeriggio arriva la pioggia

Una nuova perturbazione incombe sulla Liguria e le timide schiarite di questa mattina, secondo gli esperti Meteo, sarebbero solo effimere e destinate ad essere sostituite da nuvole e pioggia già dal pomeriggio. Un peggioramento che, però, potrebbe durare solo per poche ore visto che per mercoledì è atteso il ritorno delle schiarite.

Ecco le previsioni del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 28 maggio 2019

Temporanee schiarite al mattino, rapidamente sostituite da addensamenti costituiti da nubi medio-alte; già nel corso della mattinata sviluppo di rovesci tra il basso Piemonte e Alpi Liguri in successiva estensione al savonese; nel contempo nuclei più isolati potrebbero attivarsi lungo la fascia appenninica.

Nel corso del pomeriggio/prima parte della sera la linea temporalesca interesserà più direttamente il settore centrale con fenomeni più diffusi a prevalente carattere temporalesco su savonese di levante/Genovesato occidentale; in seguito trasferimento dell’instabilità a levante.

Venti: residui da nord al più moderati tra Capo Mele e Voltrese; successiva rotazione a Libeccio al largo, in sensibile rinforzo; meridionali moderati/ tesi sotto-costa. Colpi di vento e brusca rotazione a tramontana al passaggio dell’instabilità.

Mari: in rapido aumento a molto mosso al largo, tendente ad agitato per onda formata da sud-ovest. Tra mosso e molto mosso altrove.

Temperature: in diminuzione i valori massimi.

Costa min: 15/17°C, max: 16/20°C

Interno min: 11/14°C, max: 12/19°C

Mercoledì 29 maggio 2019

Residui fenomeni di instabilità durante la notte potranno riguardare l’estremo levante e le zone al largo del Mar Ligure; a seguire ampie schiarite in un contesto asciutto e ventilato lato costa; possibile instabilità pomeridiana sull’Appennino di levante.

Venti: da nord nella notte, residui rinforzi in corrispondenza delle aree instabili e sul Golfo di Genova; brezze a seguire.

Mari: molto mosso o localmente agitato durante la notte al largo; moto ondoso in rapida diminuzione; mosso altrove.

Temperature: in aumento, specie nei valori massimi.

Giovedì 30 maggio 2019

Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti in regime di brezza e temperature in aumento.