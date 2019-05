Morgan sotto sfratto, il 5 giugno dovrà lasciare la casa venduta all’asta

Milano – Se non riuscirà a ricomprare la casa che gli è stata venduta all’asta, il cantante Morgan dovrà lasciare la sua abitazione il prossimo 5 giugno e “non sa dove andare”.

In una lunga intervista concessa a Il Fatto Quotidiano, il cantante racconta del dramma che sta vivendo in questi giorni in cui, salvo miracoli, rischia di essere sbattuto fuori dalla casa che ha faticosamente acquistato con i primi guadagni della sua carriera di musicista.

Il prossimo 5 giugno, infatti, lo sfratto diventerà esecutivo e il cantante dovrà lasciare la casa di sua volontà o “cacciato” dalla forza pubblica, carabinieri o poliziotti che dovranno far rispettare quanto deciso dal giudice che ha messo all’asta l’immobile per pagare alcuni debiti che Morgan avrebbe maturato con le madri dei suoi figli.

Ma Morgan ha fatto sapere che non sarà facile buttarlo fuori di casa e che dormirà davanti all’abitazione “come un cane” perchè non riesce a trovare una sistemazione diversa e perché è troppo legato alla casa dove ha trascorso tanti giorni felici e dove è “cresciuto” professionalmente ed emotivamente.

Il caso sta già facendo discutere molto, specie sui social, tra i suoi fan e chi si domanda come faccia un personaggio noto e molto presente in Tv ad aver perso la casa ma, soprattutto, a non riuscire a trovarne un’altra.

Morgan vorrebbe quella casa e sta cercando di trovare una strada per riacquistarla ma, nel frattempo rivela che nessuno vuole affittargli una abitazione e che appena si scopre che la casa verrebbe usata da lui, i proprietari si tirano indietro per “paura” di troppo clamore.

Il cantante Morgan ha anche lanciato un appello alle due mamme dei suoi figli perché lo aiutino a non perdere quella casa dove si trovano tutti i suoi ricordi e che lui vorrebbe lasciare alle sue figlie Anna Lou e Lara, avute da Asia Argento e Jessica Mazzoli.

Vorrebbe poter lasciare tutti i ricordi alle figlie perchè possano conoscerlo meglio visto che non ne hanno avuto modo quando erano piccole.