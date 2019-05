Santa Margherita Ligure, oggi l’evento solidale “Corsa contro la fame”

Santa Margherita (Genova) – Un evento benefico per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della malnutrizione. Si terrà oggi martedì 28 maggio in numerose scuole di tutta Europa la “Corsa contro la fame”, la manifestazione didattica e solidale organizzata da “Azione contro la fame” per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e delle superiori.

Nata in Francia nel 1997, l’iniziativa si è negli anni diffusa in molti paesi del continente arrivando in Germania, Spagna e proprio in Italia. L’obiettivo è quello di coinvolgere attivamente gli studenti, rendendoli parte dalla soluzione al problema della fame nel mondo.

Saranno ben 201 gli studenti di 9 classi di Santa Margherita che rappresenteranno la Liguria e l’Italia per raccogliere fondi per lottare contro questo importante e delicato tema.

Ogni istituto ha compiuto un percorso di formazione dei propri studenti studiato ad hoc, per sensibilizzare gli alunni sulle cause e le conseguenze della fame nel mondo. Gli incontri, tenuti da un rappresentante di “Azione contro la fame”, si sono conclusi lo scorso 8 maggio: da quel momento in avanti, ha preso il via la fase finale del progetto, quello della vera e propria corsa, durante la quale i ragazzi avranno la possibilità di moltiplicare le promesse di donazioni raccolte per ogni giro effettuato.

“Nelle scorse edizioni – afferma Simone Garroni, direttore generale di Azione contro la Fame in Italia – abbiamo notato che i ragazzi rimangono molto colpiti dal nostro lavoro e ci fanno moltissime domande a riguardo. Iniziative come la Corsa sono importanti anche per questa ragione: far capire alle nuove generazioni che possono davvero fare la differenza, anche abitando dalla parte opposta del mondo.”