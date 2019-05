Bruce Springsteen, il nuovo album e il concerto a Roma nel 2020

Genova – Week end romano per il Boss, non per lavoro ma per accompagnare la figlia Jessica a un concorso ippico a Villa Borghese. Durante il suo soggiorno, ha annunciato ai giornalisti di Repubblica di voler far tappa in Italia per una data del suo tour mondiale che partirà il prossimo anno. Sarebbe un grande ritorno per l’artista dopo il grande successo del 2016 al Circo Massimo per l’unica serata italiana del “The River Tour” che ha richiamato oltre 56 mila persone.

Il suo nuovo album si intitolerà “Western Stars” e verrà pubblicato il prossimo 14 giugno, e potrebbe essere proprio grazie al tour promozionale di questo lavoro che i fan italiani di Bruce Springsteen potrebbero assistere nuovamente a uno show dell’artista. Si tratta del diciannovesimo album in studio del Boss, prodotto insieme a Ron Aniello e registrato in New Jersey, California e New York presso le sue abitazioni.

Le 13 tracce dell’album promettono di far spaziare la musica verso direzioni nuove, ispirandosi al pop anni ’60 e ’70 della California del Sud. Questa la tracklist di Western Stars: Hitch Hikin’ The Wayfarer Tucson Train Western Stars Sleepy Joe’s Café Drive Fast (The Stuntman) Chasin’ Wild Horses Sundown Somewhere North of Nashville Stones There Goes My Miracle Hello Sunshine Moonlight Motel Sempre nella stessa intervista, l’artista ha anche espresso l’intenzione di tornare in studio insieme alla sua fedele E Street Band, ma ancora non ci sono notizie ufficiali sull’inizio delle registrazioni.