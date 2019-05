Come cacciare una bufala, alla sala Borlandi di Palazzo Ducale l’incontro sulle fake news

Genova – Che cos’è un bias cognitivo? Quali sono i meccanismi che portano a credere e a condividere una particolare notizia? Cosa si intende per disinformazione e perché viene fatta? Queste sono alcune delle domande a cui sarà data una risposta nel corso dell’evento “Come cacciare una bufala”, che si svolgerà quest’oggi alle 17.15 alla Sala Borlandi di Palazzo Ducale.

L’incontro, organizzato dall’associazione di divulgazione scientifica Zeus nell’ambito degli appuntamenti CNGEI per la Cultura, racconterà il fenomeno delle fake news, raccontando quali sono i modi per smascherare le bufale e imparando, grazie a chiari esempi legati all’attualità scientifica, come difenderci dalla errata informazione.

L’evento, promosso da CNGEI Genova vede la collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ElbaTech Srl e A.N.P.I. Sezione Ciocolini-Musso.

Appuntamento dunque alle 17.15 alla Sala Borlandi di Palazzo Ducale per imparare a riconoscere e contrastare le fake news e la mala informazione.