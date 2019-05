Design Week Genova, oltre diecimila presenze in cinque giorni

Genova – Si è conclusa con numeri da record la Design Week Genova, la manifestazione che ha portato nel cuore del centro storico genovese il design e l’avanguardia delle maison nazionali e internazionali grazie alle eccellenze locali presenti sul territorio.

Sono state oltre diecimila le persone che hanno partecipato agli eventi proposti dalla Design Week con creazioni di design realizzate dalle sessanta realtà partecipanti ospitate in cinquantuno punti espositivi.

Elisabetta Rossetti, presidente del DiDe, il Distretto del Design, racconta: “E’ stato un successo andato oltre ogni aspettativa, con eventi collaterali e location diverse volte sold out. Abbiamo finito i cinquemila volantini divulgativi nel pomeriggio di venerdì e, considerando che sabato e domenica sono stati i giorni in cui si è registrata l’affluenza più alta, possiamo affermare con certezza di aver superato le diecimila presenze”.

Storia e realtà mescolate insieme a rivitalizzare una delle parti più antiche del Centro Storico della Superba con esposizioni, eventi e aperture straordinarie.

A proposito è intervenuta anche Paola Bordilli, assessore al Turismo, Commercio e Artigianato del Comune di Genova: “La soddisfazione di aver appoggiato e creduto in questo progetto rivuluzionario per il centro storico è davvero tanta. Siamo riusciti, con orgoglio e tenacia, a realizzare un unicum genovese. E proprio adesso non ci fermeremo: voglio cogliere questo importantissimo spunto per lavorare per quello che era, e può tornare a essere, un importante distretto commerciale da valorizzare anche fuori regione, facendo investire aziende per ripopolare questa zona e facendo scoprire ancora di più a tutti i turisti la nostra città. Commercio, artigianato e turismo si fondono per la riqualificazione del nostro centro storico”.

Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova, commenta: “Con questa edizione abbiamo voluto fare un test, scegliendo una porzione precisa di centro storico e, in particolare, gli atri dei palazzi e i locali commerciali, per mettere in scena un vero e proprio esperimento di rigenerazione urbana. La qualità dell’offerta è stata così elevata e la risposta del pubblico così pronta che possiamo dire con soddisfazione di aver superato il test a pieni voti. Con il presidente Luigi Attanasio abbiamo anche fatto visitare tutta la zona al Governatore Toti, che è rimasto colpito da quanto siamo riusciti a fare. Ora siamo pronti per l’edizione 2020 anche se non escludo che ci possa essere una iniziativa ad hoc durante il prossimo Salone Nautico”.

Sessanta, tra aziende e singoli designer, sono state le realtà coinvolte dalla Design Week Genova. Cinquantuno, invece, i punti espositivi ricavati tra gli atri dei palazzi storici, le piazze, le realtà commerciali attive e chiuse.

“La Confcommercio di Genova – ha dichiarato il presidente Paolo Odone – ha creduto da subito alla Design Week Genova e l’ha supportata. Sono orgoglioso del risultato ottento, ampiamente meritato per il grande lavoro di Elisabetta Rossetti, presidente dell’associazione Dide, di Daniele Pallavicini, Gruppo Giovani Confcommercio, e Marina Porotto, fipe Confcommercio e Civ Genovino, insieme a tutto il gruppo di imprenditori che hanno partecipato. Aspettiamo adesso la seconda edizione, che sarà sicuramente sempre più bella”.

La scelta della location, poi, non è stata per niente casuale. Piazza dei Giustiniani, infatti, storicamente è la culla della creatività genovese, essendo l’area di falegnami e mobilieri fino al secolo scorso.

Elisabetta Rossetti conclude: “La Design Week Genova vuole tramandare e innovare questa tradizione, cercando di coinvolgere sempre più realtà possibili. Il successo di questa edizione ci ha ulteriormente convinto a proseguire qusta direzione: abbiamo già messo le prime mattonelle per la seconda edizione, che sarà dal 7 all’11 maggio 2020”.

La Design Week Genova è stata realizzata dall’associazione DiDe – Distretto del Design Genova col patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Municipio 1 Centro-Est, Camera di Commercio di Genova e Confcommercio. La Design Week Genova si avvale anche della convinta collaborazione dell’Ordine e della Fondazione degli Architetti e del Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova.